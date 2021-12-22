Подписчица обратилась к Туктамышевой по поводу откровенного фото Елизаветы, та ответила

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева ответила знакомой подписчице, которая восхитилась её откровенным нарядом. Спортсменка сфотографировалась на кухне и написала: «Для меня любой домашний вечер — это возможность перезагрузиться и отдохнуть, что особенно важно в разгар сезона».
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
Подписчица обратилась к Елизавете в комментарии: «Если ты меня не встретишь в таком же виде, как на втором фото, то я буду думать, что вообще зря в Питер приехала, Лиза!» Туктамышева ответила «Договор» и добавила три смайла.
Елизавета выступит на чемпионате России, который стартует в Санкт-Петербурге завтра, 23 декабря.
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