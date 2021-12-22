Анна Семенович отреагировала на пост Татьяны Навки об избиении Дмитрия Соловьёва

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее занимавшаяся фигурным катанием, отреагировала на пост Татьяны Навки об избиении олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва в Москве.
Олимпийская чемпионка Навка, в частности, рассказала: «Ужас! Просто чудовищно! Вчера ночью наш коллега, часть нашей команды, Дмитрий Соловьёв пострадал, защищая свою жену и её подругу от трёх негодяев, которые приставали к девушкам. Неравная борьба, где Дима один против троих, привела к тому, что он попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с травмой головы. Врачи его обследуют, проводят диагностику, чтобы сказать, чем в итоге это обернётся для него».
Семенович в комментарии написала «Ох» и добавила эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Татьяны Навки
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