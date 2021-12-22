Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Семенович отреагировала на пост Татьяны Навки об избиении Дмитрия Соловьёва

Анна Семенович отреагировала на пост Татьяны Навки об избиении Дмитрия Соловьёва
Комментарии

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее занимавшаяся фигурным катанием, отреагировала на пост Татьяны Навки об избиении олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва в Москве.

Олимпийская чемпионка Навка, в частности, рассказала: «Ужас! Просто чудовищно! Вчера ночью наш коллега, часть нашей команды, Дмитрий Соловьёв пострадал, защищая свою жену и её подругу от трёх негодяев, которые приставали к девушкам. Неравная борьба, где Дима один против троих, привела к тому, что он попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с травмой головы. Врачи его обследуют, проводят диагностику, чтобы сказать, чем в итоге это обернётся для него».

Семенович в комментарии написала «Ох» и добавила эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Татьяны Навки

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Василий Уткин отреагировал на избиение фигуриста Дмитрия Соловьёва
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021