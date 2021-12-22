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Василий Уткин отреагировал на избиение фигуриста Дмитрия Соловьёва

Василий Уткин отреагировал на избиение фигуриста Дмитрия Соловьёва
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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал известие об избиении олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва. Фигурист вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу.

«А мне в связи с избиением олимпийского чемпиона фигуриста Соловьёва, который заступился за девушку и немедленно, «за здрасьте», выхватил на госпитализацию от двух юных придурков, вспоминается старинный соцопрос, когда в России подавляющее большинство не смогло назвать ни одного спортсмена из олимпийской сборной. Так и живём», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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