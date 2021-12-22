Василий Уткин отреагировал на избиение фигуриста Дмитрия Соловьёва

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал известие об избиении олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьёва. Фигурист вступился за свою девушку Анну Сидорову, которая является двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу.
«А мне в связи с избиением олимпийского чемпиона фигуриста Соловьёва, который заступился за девушку и немедленно, «за здрасьте», выхватил на госпитализацию от двух юных придурков, вспоминается старинный соцопрос, когда в России подавляющее большинство не смогло назвать ни одного спортсмена из олимпийской сборной. Так и живём», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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