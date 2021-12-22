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Александр Жулин обратился к олимпийскому чемпиону Соловьёву, который стал жертвой избиения

Александр Жулин обратился к олимпийскому чемпиону Соловьёву, который стал жертвой избиения
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин обратился к олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьёву, который попал в больницу после избиения. Фигурист вступился за свою девушку кёрлингистку Анну Сидорову. У спортсмена диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.

«Димка, мы с тобой! Выздоравливай скорее и возвращайся к нам», — написал Жулин в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Александра Жулина

Соловьёв и Екатерина Боброва — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), семикратные чемпионы России.

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