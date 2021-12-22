Алёна Косторная: было бы круто сняться в сериале или фильме

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная ответила, в какого рода фильме хотела бы сняться.

«Я особо не знаю, чего хочу. Но было бы круто сняться в сериале или фильме. Например, сериал про вампиров — как «Сумерки» или «Дневники вампира». Кому они не нравятся — это ваши проблемы. А фильмы — это серии фильмов, как сейчас были с «Человеком-пауком». Это тоже безумно круто, это был высший уровень. Ещё «Пираты Карибского моря» — думаю, мне бы это очень пошло. Было бы круто сняться в таких фильмах и сериалах», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.

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