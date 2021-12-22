Алёна Косторная назвала свою главную цель на ближайшие годы

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная поделилась дальнейшими планами на карьеру.

«Моей глобальной задачей было участие в чемпионате России. Но, к сожалению, не получилось, меня сняли, потому что гипс на руке не позволяет даже платье надеть, не то что завязать коньки или причесаться. Поэтому главная цель — это следующие четыре года тренироваться, достойно себя показывать, отбираться на главные старты», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.

Напомним, Косторная пропустит предолимпийский чемпионат России — 2022. У Алёны перелом правой кисти.

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