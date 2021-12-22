Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Косторная назвала свою главную цель на ближайшие годы

Алёна Косторная назвала свою главную цель на ближайшие годы
Комментарии

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная поделилась дальнейшими планами на карьеру.

«Моей глобальной задачей было участие в чемпионате России. Но, к сожалению, не получилось, меня сняли, потому что гипс на руке не позволяет даже платье надеть, не то что завязать коньки или причесаться. Поэтому главная цель — это следующие четыре года тренироваться, достойно себя показывать, отбираться на главные старты», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.

Напомним, Косторная пропустит предолимпийский чемпионат России — 2022. У Алёны перелом правой кисти.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021