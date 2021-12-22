Алёна Косторная назвала свою главную цель на ближайшие годы
Поделиться
Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная поделилась дальнейшими планами на карьеру.
«Моей глобальной задачей было участие в чемпионате России. Но, к сожалению, не получилось, меня сняли, потому что гипс на руке не позволяет даже платье надеть, не то что завязать коньки или причесаться. Поэтому главная цель — это следующие четыре года тренироваться, достойно себя показывать, отбираться на главные старты», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.
Напомним, Косторная пропустит предолимпийский чемпионат России — 2022. У Алёны перелом правой кисти.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
18:39
-
18:08
-
18:02
-
17:44
-
17:35
-
17:25
-
17:18
-
16:20
-
16:09
-
15:56
-
15:54
-
15:49
-
15:44
-
15:36
-
15:30
-
15:23
-
15:17
-
15:14
-
15:00
-
14:57
-
14:43
-
14:39
-
14:35
-
14:28
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:47
-
13:44
-
13:39
Партнерский контент