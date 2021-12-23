Хореограф Тутберидзе — о Косторной: Алёнка у нас такая, девчонка с характером

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал слова Даниила Глейхенгауза об Алёне Косторной. Ранее Глейхенгауз высказался о Косторной, заявив, что «нам не нужна от неё благодарность». Хореограф намекнул, что спортсменка недостаточно прилежно тренируется.
«Не ходит на все тренировки? Да нет, слушайте, если бы такое происходило, Этери попрощалась бы с ней. Сразу. Да нет, что вы. Не ходит на все тренировки Алёна Косторная – кто это придумал? Мне кажется, Даниил говорил, что она не всё выполняет, что её просят. Потому что Алёнка у нас такая, девчонка с характером. И может где-то там притормаживать, где-то что-то не сделать. Но я не сказал бы, что это лень. Нет, у нас лень не прокатывает. У нас работают все по полной программе, потому знают, куда идут и для чего идут», — сказал Железняков «Спорт-экспрессу».
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