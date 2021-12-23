Екатерина Боброва: я бы звёздочку поставила Анне Щербаковой

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о трёхкратной чемпионке России в женском одиночном катании Анне Щербаковой.

«Я бы звёздочку поставила Анне Щербаковой, потому что чемпионат России прям её турнир. Как она всегда его выигрывала! Уже в конце чуть ли не никто не верил, потому что все думают на других, а она берёт чистоганом выполняет всё, притом что у других нервы не выдерживают, и выигрывает чемпионат России.

В прошлом году, когда все выдают невероятнейшие произвольные программы и ты думаешь «боже, что же сейчас Аня будет делать?», она выходит последней и добивает всех ещё лучшим прокатом», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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