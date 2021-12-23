Бестемьянова рассказала, кто составит конкуренцию в танцах на льду на чемпионате России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, кто будет претендовать на победу в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 26 декабря.

«Очень сложно сейчас говорить, как сложится ситуация в танцах на льду. Мы не видели Загорски и Гурейро всю осень, видели их только на прокатах с ритмическим танцем, а произвольный был не готов. Тиффани очень сильно болела, поэтому мы не знаем, в какой сейчас ребята форме. Уверена, что если они заявились выступать на чемпионате России, то они чувствуют в себе силу сохранить статус третьего номера сборной.

Серьёзную конкуренцию могут составить Скопцова и Алёшин, дуэт Худайбердиева – Базин, Аннабель Морозов и её партрнёр Андрей Багин. Находка этого сезона — это молодые спортсмены Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В танцах на льду большая компания, которая претендует на статус третьего номера, но никто не отдаст ничего просто так», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.