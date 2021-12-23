Слуцкая: если вы каждый день с чипсами у телевизора, не ждите, что ваш ребёнок выиграет ЧМ

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая дала совет родителям фигуристов.

«Если вы каждый вечер сидите перед телевизором с чипсами, то не надо ждать, что ваш ребёнок станет чемпионом мира», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.

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