Слуцкая: если вы каждый день с чипсами у телевизора, не ждите, что ваш ребёнок выиграет ЧМ

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая дала совет родителям фигуристов.
«Если вы каждый вечер сидите перед телевизором с чипсами, то не надо ждать, что ваш ребёнок станет чемпионом мира», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 декабря 2021
-
15:48
-
15:46
-
15:39
-
15:36
-
15:34
-
15:15
-
15:08
-
14:54
-
14:49
-
14:48
-
14:45
-
14:42
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:18
-
14:17
-
14:12
-
14:11
-
14:02
-
13:56
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:40
-
13:37
-
13:36
-
13:31
-
13:28
-
13:15
-
13:09
-
12:59
-
12:56
-
12:52
-
12:51