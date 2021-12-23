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Этери Тутберидзе: обвинения?! Значит Женя Медведева на Олимпиаде тоже малолеткой была

Этери Тутберидзе: обвинения?! Значит Женя Медведева на Олимпиаде тоже малолеткой была
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как реагирует на обвинения, что она постоянно продвигает малолетних фигуристок.

«Обвинения?! Значит Женя Медведева на Олимпиаде тоже малолеткой была. А кто у нас взрослый, тёти, кто? Назовите мне тётю. Ну то есть они не тёти, а в чём тогда дело? Если она взрослая, ну может она не так интенсивно провела какие-то свои другие годы? Поэтому она и вышла во взрослые. А сколько-то лет её не было почти, четыре года?

Я хочу сказать, почему Савченко, которая прошла пять Олимпиад, почему она последние восемь лет не жаловалась, что рядом с ней малолетки? Потому что она великая спортсменка. Ну ни одного не было плача по этому поводу в эпоху её катания», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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