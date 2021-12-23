Этери Тутберидзе: обвинения?! Значит Женя Медведева на Олимпиаде тоже малолеткой была

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как реагирует на обвинения, что она постоянно продвигает малолетних фигуристок.

«Обвинения?! Значит Женя Медведева на Олимпиаде тоже малолеткой была. А кто у нас взрослый, тёти, кто? Назовите мне тётю. Ну то есть они не тёти, а в чём тогда дело? Если она взрослая, ну может она не так интенсивно провела какие-то свои другие годы? Поэтому она и вышла во взрослые. А сколько-то лет её не было почти, четыре года?

Я хочу сказать, почему Савченко, которая прошла пять Олимпиад, почему она последние восемь лет не жаловалась, что рядом с ней малолетки? Потому что она великая спортсменка. Ну ни одного не было плача по этому поводу в эпоху её катания», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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