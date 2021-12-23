«Последними были Загитова и Медведева». Тутберидзе рассказала, как изменились фигуристки

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос, кто её научил ставить ученицам взгляд.

«Ну, наверное, это мне дано. Вот что-то должно быть мне дано. Ну вот, допустим, у меня это есть», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

Этери также рассказала, как реагирует на просьбы подопечных перекатать программу.

«Это хорошо. Но сейчас таких нету. Последними были Алина Загитова и Женя Медведева. Изменились фигуристки», — признала Тутберидзе.

Сегодня, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!