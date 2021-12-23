Этери Тутберидзе: если плохая бумажка, Загитова её прятала, а бабушка доставала всё равно

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как выставляет оценки подопечным на тренировках.

«Я выставляю так, как поставят. Просто когда-то я была техническим специалистом. Какой-то навык у меня остался. То, как судят, я так и ставлю, расписываю. Очень правильно бывает, когда родители, вот они выезжают со льда, вот эту бумажку кладут, а родитель берёт и посмотрит. А родители реально не понимают где докруты-недокруты. Спрашивают ребёнка, всё сделал, всё четвёртого уровня. А тут раз — и эта бумажка. А там бывает иногда что-то пишу. Уже здесь идёт какая-та ответственность.

Это уже какая-то семейная работа. Если я беру бабушку Алины Загитовой, она всегда подходила и бумажки смотрела. А если плохая бумажка, то Алина её прятала, а бабушка доставала всё равно», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!