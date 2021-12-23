Этери Тутберидзе: если плохая бумажка, Загитова её прятала, а бабушка доставала всё равно

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как выставляет оценки подопечным на тренировках.
«Я выставляю так, как поставят. Просто когда-то я была техническим специалистом. Какой-то навык у меня остался. То, как судят, я так и ставлю, расписываю. Очень правильно бывает, когда родители, вот они выезжают со льда, вот эту бумажку кладут, а родитель берёт и посмотрит. А родители реально не понимают где докруты-недокруты. Спрашивают ребёнка, всё сделал, всё четвёртого уровня. А тут раз — и эта бумажка. А там бывает иногда что-то пишу. Уже здесь идёт какая-та ответственность.
Это уже какая-то семейная работа. Если я беру бабушку Алины Загитовой, она всегда подходила и бумажки смотрела. А если плохая бумажка, то Алина её прятала, а бабушка доставала всё равно», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
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- 23 декабря 2021
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