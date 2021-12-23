Этери Тутберидзе — о новом катке: не знаю, построится ли вообще, но хотя бы начали

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о ходе строительства нового катка.

«Тяжело. Наверное, всегда со строительством есть сложности. Хочу сказать, что всё-таки мы двинули эту машину, и начало это строиться. Не знаю, долго ли и построится ли вообще. Но хотя бы начали. Но я старую базу тоже не хочу оставлять», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

Сегодня, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В прошлом году чемпионами России стали Михаил Коляда, Анна Щербакова, Евгения Тарасова / Владимир Морозов (спортивные пары), Александра Степанова / Иван Букин (танцы на льду).

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