Фигуристка Анна Погорилая показала фотографии с мужем и дочкой

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая поздравила дочь с днём рождения и опубликовала фото с ней и мужем — фигуристом Андреем Невским.

«Ровно год назад 22.12.2020 ты появилась на свет в 21:20. Мы так благодарны тебе за то, что ты у нас есть. Ты самый долгожданный подарок на Новый год. Я как мама желаю тебе: оставаться такой же сильной и доброй, пусть все мечты исполняются, а в мире всегда царит мир. Пусть твоя жизнь будет яркой и полной радости. И желаю самого главного в жизни — здоровья! С днём рождения, ангелочек», — написала Погорилая.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!