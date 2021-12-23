Татьяна Навка — о 7-летней дочке: Надя три языка учит, у неё 12-часовой рабочий день

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о своей семилетней дочке Надежде.

«Надя три языка учит. Работает, старается. У неё 12-часовой рабочий день, даже больше, наверное. В 7 утра подъём, к 8:30 в школу, после школы — тренировка шесть дней в неделю. Слава богу, в школе ещё не очень много домашнего задания задают, а так, конечно, тяжело. Но Наде всё нравится, ребенок уже встал на эти трудовые рельсы, уверенно едет по ним и не знает другой жизни.

Она очень много учится и читает каждый раз на разных языках: и на русском, и на английском, и на китайском, и на французском… Во время беременности я читала много статей о раннем развитии, слушала лекции Татьяны Черниговской. Она говорила: самое главное, что вы можете подарить ребенку, — это языки. Чем больше они освоят языков до трёх лет, тем лучше будут взаимодействовать их нейронные связи и тем многограннее и масштабнее станет их ум. Оказывается, у людей в мозге одинаковое число нейронов, а вот связей, паутинок между ними разное количество. Чем больше ты сигналов посылаешь к нейронам, тем больше образуется этих связей. И у Надюши, мне кажется, всё идёт очень правильно. Даже когда она тренируется, её мозг подаёт сигнал в ноги. Таким образом, y неё весь организм гармонично развивается.

Если честно, чего я действительно хочу — так это чтобы Надя была счастливой, чтобы нашла свою нишу. Надеюсь, всё, что мы, родители, даём Надюше, пригодится в жизни. Ну а самое главное для женщины, конечно, — это вторая половина, семья. Потому что я не знаю ни одной счастливой женщины без семьи, без детей, какой бы она ни была успешной в карьере», — цитирует Навку «7 дней».

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