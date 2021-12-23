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Небезошибочная короткая программа Михаила Коляды на чемпионате России. Видео

Небезошибочная короткая программа Михаила Коляды на чемпионате России. Видео
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В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Короткие программы представили мужчины-одиночки. Лучший результат показал Евгений Семененко. За технику он получил 53,97 балла, за компоненты — 44,06 балла, сумма составила 98,03 балла.

Второй результат показал Марк Кондратюк, на его счету 97,77 балла. Замкнул тройку Макар Игнатов (95,84 балла).

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда занял лишь пятое место. Россиянин не смог избежать ошибок.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Чемпионат России носит статус отборочного турнира. На соревнованиях определится состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

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