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Лидерский прокат Семененко в короткой программе на чемпионате России. Видео

Лидерский прокат Семененко в короткой программе на чемпионате России. Видео
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В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Короткие программы представили мужчины-одиночки. Лучший результат показал Евгений Семененко.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

За технику он получил 53,97 балла, за компоненты — 44,06 балла, сумма составила 98,03 балла.

Второй результат показал Марк Кондратюк, на его счету 97,77 балла. Замкнул тройку Макар Игнатов (95,84 балла). Михаил Коляда занял лишь пятое место.

Чемпионат России носит статус отборочного турнира. На соревнованиях определится состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

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