Никита Кацалапов: во время проката был самым счастливым и не хотел останавливаться

Российский фигурист Никита Кацалапов прокомментировал выступление в паре с Викторией Сицининой на чемпионате России. Они уверенно лидируют после ритм-танца.



«Сегодня — один из лучших прокатов, однозначно. Услышал в раздевалке, он катался в предыдущей разминке. Его кто-то спросил, как там, он ответил: «Да я вообще получил удовольствие». Если он так сказал, значит, точно надо расслабиться, всё будет круто.



Нервничал перед выходом, но когда мы вышли на лёд, и зрители встречали спортсменов, я получил удовольствие от этого момента. Во время проката смотрел на Вику, не отрывая глаз, а она смотрела на меня. Был самым счастливым и не хотел останавливаться сегодня.



Минус отмены финала Гран-при в том, что отменили соревнования, Гран-при — очень престижный турнир, топовые пары мира там собираются. Есть и большие плюсы — мы с Викой получили плюс две недели подготовки, успели проделать большую работу. Собрали много комментариев судей и тех специалистов, для нас это было важно, чтобы мы всё это исправили. Ну и накатали программу за это время.



Почему сегодня легко каталось? Во-первых, хорошо проделанная работа. Чем больше мы накатываем программу, тем более уверены в том, что мы делаем. Во-вторых, публика сумасшедшая, мы обожаём её и всегда любим кататься дома. Они помогли ещё до проката, Вике болельщики кричали. Всё в совокупности сыграло роль, было кайфово кататься», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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