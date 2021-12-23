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Синицина и Кацалапов уверенно лидируют после ритм-танца на чемпионате России

Синицина и Кацалапов уверенно лидируют после ритм-танца на чемпионате России
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Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватил лидерство после ритм-танца на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат фигуристы получили от судей 93,61 балла.

Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин, третьими по итогам ритм-танца стал дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов — 93,61.
2. Александра Степанова / Иван Букин – 88,76.
3. Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 83,99.
4. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро – 79,36.
5. Аннабель Морозов / Андрей Багин – 78,02.

Чемпионат России является отборочным турниром. На нём должен определиться состав сборной России на Олимпийские игры.

Фигурное катание. ЧР-2022. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
23 декабря 2021, четверг. 16:05 МСК
Окончено

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