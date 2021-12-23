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«Кровавый бой, который задал Саша Самарин». Бойкова — о результатах короткой программы

«Кровавый бой, который задал Саша Самарин». Бойкова — о результатах короткой программы
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Российская фигуристка Екатерина Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, комментируя короткую программу на чемпионате России, вспомнила падение Александра Самарина, который разбил подбородок.

«Неудивительно, что всё близко при чистых прокатах, и окончательное расположение будет определено после произвольной программы. Посмотрите на наших мальчишек, как они сегодня пошли — 97, 95, 94! Это просто уровень Олимпийских игр!» — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Кровавый бой, который задал Саша Самарин!» — добавила Бойкова.

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