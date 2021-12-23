Дюамель отреагировала на рекордное выступление Мишиной и Галлямова на чемпионате России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель оценила короткую программу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России.
«Просто лучшие», — написала спортсменка у себя в «твиттере».
Напомним, на момент написания новости Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают первое место в короткой программе пар, набрав рекордные 83,74 балла.
Ранее сегодня, 23 декабря, в рамках чемпионата России танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова захватил лидерство после ритм-танца. За свой прокат фигуристы получили от судей 93,61 балла. В мужской короткой программе победил Евгений Семененко (98,03).
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- 23 декабря 2021
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