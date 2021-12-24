Татьяна Навка поделилась мнением о работе Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о работе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.
«Вы только посмотрите на уровень владения коньком, на выверенные движения, на синхронность с музыкой, на артистизм. Далеко не каждая спортсменка в 25 лет может показать то, что выдают наши Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная. Я могу перечислить ещё много фамилий, причём каждая из фигуристок индивидуальна.
Скорее всего, это новое веяние тренерской методики Этери Тутберидзе, её внимания к своим подопечным, кропотливой работы, которая подобна труду ювелира. Этери находит бриллианты и придаёт им уникальную огранку, выводя на мировой уровень одну за одной великих фигуристок. Перед судьями встаёт непростой выбор, кому отдать золотую медаль, потому что каждая из спортсменок прекрасна и идеальна, у каждой свой стиль катания. На наших глазах творится история и раз за разом бьются мировые рекорды», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 декабря 2021
-
10:21
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:00
-
09:00
-
08:56
-
08:47
-
08:47
-
08:41
-
08:36
-
07:26
-
04:23
- 23 декабря 2021
-
23:21
-
22:48
-
22:31
-
22:28
-
22:22
-
22:16
-
21:49
-
21:27
-
21:19
-
21:10
-
21:07
-
20:59
-
20:50
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:36