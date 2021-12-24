Татьяна Навка поделилась мнением о работе Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о работе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Вы только посмотрите на уровень владения коньком, на выверенные движения, на синхронность с музыкой, на артистизм. Далеко не каждая спортсменка в 25 лет может показать то, что выдают наши Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная. Я могу перечислить ещё много фамилий, причём каждая из фигуристок индивидуальна.

Скорее всего, это новое веяние тренерской методики Этери Тутберидзе, её внимания к своим подопечным, кропотливой работы, которая подобна труду ювелира. Этери находит бриллианты и придаёт им уникальную огранку, выводя на мировой уровень одну за одной великих фигуристок. Перед судьями встаёт непростой выбор, кому отдать золотую медаль, потому что каждая из спортсменок прекрасна и идеальна, у каждой свой стиль катания. На наших глазах творится история и раз за разом бьются мировые рекорды», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

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