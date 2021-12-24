Егор Базин: мы отдаём жизнь за шанс попасть на Олимпиаду. А этот шанс у нас отбирают

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, эмоционально высказался после произвольного танца на чемпионате России. Пара Худайбердиева/Базин заработала 195,75 балла по итогам двух прокатов.

«Это олимпийский сезон, не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались, другое дело, что мы за этот шанс отдаём всю жизнь, тренируемся, пытаемся («и играем по правилам», добавила Худайбердиева. — Прим. «Чемпионата»), а этот шанс у нас отбирают. У всех, ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто, что, все всё понимают.

Никого не обижая, спорт должен оставаться спортом. А мы хотим хотя бы иметь шанс хотя бы чуть-чуть побороться. Сегодня мы себя побороли. Как-то кто-то написал, что фигурное катание — это борьба с самим собой, а не с соперником. Сегодня мы сами с собой справились. Надеюсь, мы ворвёмся в следующий олимпийский сезон», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Наверное, в первую очередь потому, что прошлый ЧР тоже был эмоциональный в конце. По иронии судьбы в той же программе, но эмоции были совсем другими. Сегодня была рада, что в очень напряжённой обстановке мы собрались и сделали, что мы умеем. Тренеры довольны, это самая большая похвала. Была рада, что всё закончилось хорошо», — добавила Худайбердиева.

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