Михаил Коляда: получилось не всё, но это хороший стимул работать дальше

Российский фигурист Михаил Коляда высказался о своём выступлении на чемпионате России. По итогам короткой и произвольной программ он стал вторым, проиграв лишь Марку Кондратюку.
«Получилось действительно не всё, но это хороший стимул работать дальше. Катал «Белого ворона» с сильными эмоциями. Программа заиграла заново? Думаю, да, потому что давно её не катал. Когда финал Гран-при отменили, приняли решение вернуться к «Ворону». Как будто заново надо её накатывать, вспоминать эмоции. Это интересно.
Марк молодец. Эмоции другие, чем четыре года назад на ЧР? Что вы имеете в виду под другими эмоциями? Публика прекрасная. Как подхожу к главным стартам сезона? Конечно, волнуюсь, все волнуются. Не было волнения, что у меня пятое место. Слишком громко говорить об уверенности, что буду в итоговой тройке», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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- 24 декабря 2021
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