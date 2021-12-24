Авербух оценил итоговые результаты мужского одиночного катания на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал результаты мужского одиночного катания на чемпионате России.

«Искренне рад за Марка Кондратюка. Всегда подчёркивал, что ему я очень симпатизирую. Марк — талантливый человек с огромным трудолюбием и потрясающей харизмой на льду. Очень понравилось, как он боролся и сражался. Рад, что Миша Коляда справился и решил главную задачу и моя произвольная программа принесла ему в итоге удачу. Жаль, что неудачно в произвольной программе выступил Семененко, который был лидером. Но думаю, по третьему номеру ещё не исключены шансы на перекаты, если на чемпионате Европы кто-то выступит не столь удачно», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.