Авербух отреагировал на выступление Дэвис и Смолкина, завоевавших путёвку на Олимпиаду

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России. Они заняли второе место в танцах на льду и благодаря этому завоевали путёвку на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Что касается путёвки на Олимпийские игры, которую завоевали Дэвис и Смолкин, то здесь всё тоже закономерно. Из молодых и подающих надежды ребят Диана и Глеб выросли в спортсменов, которые создают серьёзную конкуренцию.
Они очень яркие. Ребята сильно прибавили относительно этого сезона. На предыдущих соревнованиях Дэвис и Смолкин доказывали свою состоятельность и заочно обыгрывали всех своих конкурентов. Ничего удивительного, что и в очной борьбе с другими дуэтами они показали высокий результат», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 декабря 2021
-
17:59
-
17:53
-
17:45
-
17:23
-
17:22
-
17:02
-
16:58
-
16:49
-
16:24
-
16:23
-
16:22
-
16:13
-
16:11
-
16:04
-
15:57
-
15:54
-
15:50
-
15:45
-
15:45
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:39
-
15:39
-
15:34
-
15:32
-
15:27
-
15:24
-
15:18
-
15:18
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:50
-
14:50