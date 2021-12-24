Авербух отреагировал на выступление Дэвис и Смолкина, завоевавших путёвку на Олимпиаду

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России. Они заняли второе место в танцах на льду и благодаря этому завоевали путёвку на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Что касается путёвки на Олимпийские игры, которую завоевали Дэвис и Смолкин, то здесь всё тоже закономерно. Из молодых и подающих надежды ребят Диана и Глеб выросли в спортсменов, которые создают серьёзную конкуренцию.

Они очень яркие. Ребята сильно прибавили относительно этого сезона. На предыдущих соревнованиях Дэвис и Смолкин доказывали свою состоятельность и заочно обыгрывали всех своих конкурентов. Ничего удивительного, что и в очной борьбе с другими дуэтами они показали высокий результат», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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