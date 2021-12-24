Михаил Коляда поделился эмоциями после чемпионата России

Российский фигурист Михаил Коляда высказался о собственном выступлении на чемпионате России.

«Смешанные чувства. Получилось не всё, но это хороший стимул работать дальше. Положительно отношусь к тому, что Ханю попробовал прыгнуть четверной аксель. Очень круто, что Ханю пробует что-то новое. Возможно, буду пробовать», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.



Серебро чемпионата России завоевал медалист Олимпийских игр-2018 Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).