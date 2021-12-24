Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Михаил Коляда поделился эмоциями после чемпионата России

Михаил Коляда поделился эмоциями после чемпионата России
Комментарии

Российский фигурист Михаил Коляда высказался о собственном выступлении на чемпионате России.

«Смешанные чувства. Получилось не всё, но это хороший стимул работать дальше. Положительно отношусь к тому, что Ханю попробовал прыгнуть четверной аксель. Очень круто, что Ханю пробует что-то новое. Возможно, буду пробовать», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

Серебро чемпионата России завоевал медалист Олимпийских игр-2018 Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Новость по теме
Фото: реакция Кондратюка на сенсационную победу в чемпионате России по фигурному катанию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021