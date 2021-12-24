Коляда оценил слова журналистов о его скованности во время проката

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своей программе на чемпионате России.

«Сложно ли было восстановить программу прошлого сезона? Конечно, было трудно. Когда объявили об отмене финала Гран-при, решили вернуться к «Белому ворону». Для меня это было тяжело, надо было заново вспоминать эмоции, движения. Не могу сказать, что сегодня показал то, что хотел эмоционально. Будем работать, думаю, программа будет ещё преображаться и раскрываться.

Я выглядел скованно из-за ошибки или из-за изменения программы? По мнению каких коллег я выглядел скованно? Прокат был с ошибками, и в прошлом году тоже с ошибками. Пока эта программа не приобрела тот вид, который я бы хотел. Всего лишь две недели было, чтобы перестроиться обратно, это сложно», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла. Серебро чемпионата России завоевал медалист Олимпийских игр-2018 Михаил Коляда.