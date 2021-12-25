«Рок жив!» Максим Траньков опубликовал пост о победе Марка Кондратюка на чемпионате России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал победу Марка Кондратюка на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 18-летний фигурист за короткую и произвольную программы получил в сумме 284,37 балла.

«Второе пришествие, или пост сдал — пост принял! Рок жив! Звезда родилась, я это произнёс, а Марк услышал. Спасибо, дяденька Ллойд, за Jesus Christ Superstar», — написал Траньков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова

Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв.

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