Дэвид Лис: только Тутберидзе могла сделать так, чтобы у Муравьёвой сняли баллы

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал пересмотр результатов короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Второе место изначально заняла Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко», третьей стала подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Но затем Муравьёву лишили балла, и она опустилась на третью строчку.

«Только Этери Тутберидзе могла сделать так, чтобы у Софьи Муравьёвой из «Ангелов Плющенко» сняли баллы. Мы точно не знаем, сделала ли Этери это сама. Однако от этого точно выиграла её фигуристка, которая выглядела тенью прежней себя», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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