«Слишком топорно». Вайцеховская — о пересмотре результатов короткой программы фигуристок

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала пересмотр итогов короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. В обновлённых протоколах у Софьи Муравьёвой, занявшей второе место, вычли баллы за задержку старта. В результате этого она опустилась на третье место, пропустив вперёд Анну Щербакову. Лидирует Камила Валиева.
«Искать в случившемся какие-то конспирологические теории, рассуждая о том, кому и зачем это было нужно, я не берусь. Возможно, никому и незачем, а просто протупили судьи. Примерно так, как объяснил генеральный директор российской Федерации фигурного катания Александр Коган: мол, рефери нажал на кнопку снижения, а этот съём не ввёлся. То есть формально вроде бы всё сделано по правилам, но как-то уж слишком топорно. Не случайно ведь в спорте всегда существовало незыблемое правило: любая неочевидная ситуация должна трактоваться в пользу спортсмена.
Да и потом, давайте мысленно попытаемся воспроизвести ситуацию: обе спортсменки катаются даже не в заключительной, а во второй группе, после которой объявляется перерыв на заливку льда, то есть образуется прорва времени на то, чтобы оперативно привести протокол в соответствие. Но этого не происходит. Значит, на судейский косяк (а, точнее, на возможность использовать лазейку и пересмотреть результат) людям, облечённым властью принятия решений, было указано позже.
Выражаясь скучным протокольным языком, кем-то был высказан протест, пусть даже неофициальный. Но дело в том, что протест не может быть рассмотрен с таким опозданием, это раз. А во-вторых, он не должен подаваться на пересмотр чужой оценки. То есть, как ни крути, ситуация вышла крайне неуклюжей, некрасивой, да и справедливости в ней не было ни на грош», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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