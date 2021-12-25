«У нас есть глаза, Этери». Лис оценил слова Тутберидзе о конкуренции с Японией и США

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал высказывание заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе о конкуренции. В программе «Пусть говорят» Этери сказала: «Читаю, у нас всё нормально, у нас есть длинная скамейка. Я вообще этого не люблю. Никто не дремлет, все страны тренируются, у них точно такие же длинные скамейки. Точно так же японки все прыгают аксели и четверные, и американки прыгают. Не надо расслабляться».
«Это бред от Тутберидзе. Во-первых, она не хочет говорить, что к ней уже приходят фигуристки с каскадом из тройных прыжков. Она хочет сказать, что сама делает эту работу. А во-вторых, если бы вы почитали комментарии русских, которые хотят обидеть нас… Они пишут: «Как ваши дела, американцы? Вам так нравится катание японок, но прыгают ли они четверные?»
Сегодня Этери сама утверждает, что японки прыгают четверные. А вот американки не прыгают, у нас есть глаза, извини, Этери», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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