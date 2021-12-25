Фигуристка Анастасия Мишина поделилась эмоциями от победы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России.
«Самая приятная поддержка — от своих близких, родственников. Очень приятно, что у нас в команде очень дружеская обстановка, и, наверное, все видели, как сразу после нашей победы к нам подошли ребята и поздравили. Это не просто сделано на камеру, а это искренне.
Я всегда слушаю все оценки, знаю все результаты. Когда ты получаешь оценки, то сразу знаешь — у соперников было столько-то, значит, я там-то», — сказала Мишина в эфире Первого канала.
Напомним, за прокат короткой программы Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд. Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме – 243,74 балла.
Мишина — о поздравлениях от Бойковой и Козловского: это не сделано на камеру, это искренне
Фото: скриншот трансляции Первого канала
Самые красивые пары российского фигурного катания:
- 25 декабря 2021
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:13
-
18:07
-
18:06
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:10
-
17:09
-
16:57
-
16:54
-
16:34
-
16:17
-
15:51
-
15:40
-
15:18
-
15:07
-
14:31
-
13:54
-
13:34
-
13:30
-
13:16
-
13:13
-
13:00
-
12:51
-
12:28
-
12:09
-
11:50