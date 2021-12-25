Мишина — о поздравлениях от Бойковой и Козловского: это не сделано на камеру, это искренне

Фигуристка Анастасия Мишина поделилась эмоциями от победы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России.

«Самая приятная поддержка — от своих близких, родственников. Очень приятно, что у нас в команде очень дружеская обстановка, и, наверное, все видели, как сразу после нашей победы к нам подошли ребята и поздравили. Это не просто сделано на камеру, а это искренне.

Я всегда слушаю все оценки, знаю все результаты. Когда ты получаешь оценки, то сразу знаешь — у соперников было столько-то, значит, я там-то», — сказала Мишина в эфире Первого канала.

Напомним, за прокат короткой программы Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд. Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме – 243,74 балла.

Мишина — о поздравлениях от Бойковой и Козловского: это не сделано на камеру, это искренне Фото: скриншот трансляции Первого канала

Самые красивые пары российского фигурного катания: