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Анастасия Мишина прокомментировала победу на чемпионате России

Анастасия Мишина прокомментировала победу на чемпионате России
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Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, прокомментировала победу на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Прокат прошёл хорошо. Наверное, было немного сложнее, чем в короткой, была ответственность за результат. Откатали чисто. Понимали, что ошибка может повлиять на результат сильно. Получилось всё хорошо, мы довольны. Задача была попасть в тройку, это было дело принципа. Мы с Сашей участвовали в четырёх чемпионатах и никогда не попадали в тройку, поэтому делом принципа было попасть в тройку. Победить — вообще очень приятно», — сказала Мишина на пресс-конференции.

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