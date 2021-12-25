Фанат запустил мягкой игрушкой в Этери Тутберидзе на чемпионате России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в забавный инцидент после проката произвольной программы ученицы Камилы Валиевой на чемпионате России, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Один из фанатов, запустив мягкой игрушкой на лёд, попал в Тутберидзе.

Валиева выиграла соревнования женщин на ЧР. Подопечная Тутберидзе обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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