Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева получила на чемпионате России баллы выше трёх мировых рекордов

Камила Валиева получила на чемпионате России баллы выше трёх мировых рекордов
Комментарии

15-летняя Камила Валиева набрала баллы выше трёх мировых рекордов на предолимпийском чемпионате России, который прошёл в Санкт-Петербурге. Валиева стала чемпионкой соревнований. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

Она получила 90,38 балла за короткую программу (рекорд – 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд – 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд – 272,71).

Лучшие оценки в истории на международных турнирах также на данный момент принадлежат Валиевой. Отметим, что на национальных чемпионатах подобные достижения не засчитываются официально.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021