Камила Валиева получила на чемпионате России баллы выше трёх мировых рекордов

15-летняя Камила Валиева набрала баллы выше трёх мировых рекордов на предолимпийском чемпионате России, который прошёл в Санкт-Петербурге. Валиева стала чемпионкой соревнований. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.
Она получила 90,38 балла за короткую программу (рекорд – 87,42), 193,10 балла за произвольную (рекорд – 185,29) и 283,48 баллов по сумме (рекорд – 272,71).
Лучшие оценки в истории на международных турнирах также на данный момент принадлежат Валиевой. Отметим, что на национальных чемпионатах подобные достижения не засчитываются официально.
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