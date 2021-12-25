Хромых: по настроению этот чемпионат России был немного волнительнее

Фигуристка Майя Хромых поделилась эмоциями от чемпионата России в Санкт-Петербурге.



В произвольной программе Хромых допустила несколько падений и получила лишь 147,82 балла. Суммарный результат спортсменки составил по сумме двух программ 217,18 балла, она заняла итоговое восьмое место.



«По настроению этот чемпионат России был немного волнительнее. Не знаю, как-то так получилось», — сказала Хромых в эфире Первого канала.

15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Она обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.