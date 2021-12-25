Камила Валиева рассказала, как планирует отметить Новый год

15-летняя Камила Валиева высказалась об уровне конкуренции в российском фигурном катании. Ранее Валиева уверенно выиграла чемпионат России (283,48 балла), серебряную медаль завоевала Александра Трусова (248,65), бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).
«Конкуренция – это всегда хорошо. Наверное, это даже подстёгивает, когда знаешь, что дальше девочки на следующий сезон выходят и у большинства уже есть четверные, тройные аксели. Твоя задача — работать дальше», — сказала Валиева на пресс-конференции.
Также Валиева рассказала, как планирует отметить Новый год.
«Новый год буду отмечать в Москве. Очень хотелось в Казань, но в этом году не хочу лишний раз куда-то летать, останусь в Москве, буду гулять с собакой, постараюсь максимально отвлечься от фигурного катания, но хочу сходить на открытый каток на ВДНХ», — сказала Валиева.
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