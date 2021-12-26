Опубликован состав сборной России на чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию

Определился состав сборной России на чемпионат Европы – 2022 по фигурному катанию, который пройдёт в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января. Решение было принято на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по итогам чемпионата страны в Санкт-Петербурге.
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Запасные: Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Запасные: Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Александр Самарин.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Никита Рахманин.
Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Запасные: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.
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