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Кондратюк, Коляда и Мозалёв были награждены медалями чемпионата России

Кондратюк, Коляда и Мозалёв были награждены медалями чемпионата России
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В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения фигуристов, которые завоевали награды чемпионата России.

Медали спортсменам вручали министр спорта России Олег Матыцин и мастер спорта СССР по фигурному катанию Сергей Кононыхин.

Напомним, 24 декабря российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

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