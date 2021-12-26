Анастасии Мишиной и Александру Галлямову вручили золотые медали чемпионата России

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения призёров чемпионата России – 2022 в соревнованиях спортивных пар. Её провели министр спорта России Олег Матыцин и генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
Турнир выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, за прокат короткой программы фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд. Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме – 243,74 балла. Серебряными призёрами чемпионата России стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 декабря 2021
-
13:58
-
13:52
-
13:50
-
13:48
-
13:41
-
13:36
-
13:26
-
13:19
-
13:12
-
12:47
-
12:37
-
12:32
-
12:31
-
12:21
-
12:12
-
12:07
-
11:52
-
11:45
-
11:22
-
11:21
-
11:10
-
10:00
-
09:23
-
09:00
-
08:30
-
03:24
-
01:37
-
01:20
-
00:09
- 25 декабря 2021
-
23:56
-
23:39
-
23:26
-
23:15
-
23:14
-
23:13