Анастасии Мишиной и Александру Галлямову вручили золотые медали чемпионата России

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения призёров чемпионата России – 2022 в соревнованиях спортивных пар. Её провели министр спорта России Олег Матыцин и генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

Турнир выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, за прокат короткой программы фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд. Произвольная программа получила ровно 160 баллов, в сумме – 243,74 балла. Серебряными призёрами чемпионата России стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в сумме набрав 239,87 балла, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

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