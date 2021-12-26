Американский журналист: дал бы ещё раз сразиться Щербаковой и Туктамышевой

Американский журналист Дэвид Кейн поделился мнением о составе женской сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.



Кейн признался, что оставил бы в запасе Александру Трусову и дал шанс Елизавете Туктамышевой побороться с Анной Щербаковой.



«Я бы сделал запасной Трусову на чемпионат Европы (с гарантией того, что она уже завоевала путёвку на Олимпийские игры в Пекине), чтобы дать ещё раз сразиться Щербаковой и Туктамышевой», — написал журналист в своём «твиттере».



Ранее сообщалось, что на чемпионат Европы от России отправятся Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Именно они заняли пьедестал на чемпионате России.



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