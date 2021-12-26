Федерация фигурного катания Японии назвала имена участников олимпийской команды, которая выступит на Играх в Пекине.

Как сообщает Ifsmagazine.com в своём «твиттере», в их число вошли Юдзуру Ханю, Сёма Уно и Юма Кагияма у мужчин, Каори Сакамото, Вакаба Хигути и Мана Кавабэ у женщин, дуэты Рику Миюра – Риюти Кихара в парном катании и Мисато Комацубара – Такеру Комацубара в танцах на льду.

Чемпионат Японии по фигурному катанию проходил в Японии с 22 по 26 декабря 2021 года. В состязаниях приняли участие 32 мужчины и 30 женщин в одиночном катании, четыре дуэта в танцах на льду и одна в парном катании. Из-за антиковидных ограничений, введённых правительством страны, в соревнованиях не смогли принять участие несколько ведущих спортсменов, тренируемых зарубежными специалистами.