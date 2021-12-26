Туктамышева выступила в образе стюардессы, Трусова в образе Чудо-женщины. Яркие фото с ЧР

Сегодня, 26 декабря, прошёл заключительный день чемпионата России по фигурному катанию.



В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения танцевальных пар, которые завоевали награды чемпионата России по фигурному катанию. После окончания церемонии зрителей ожидали показательные выступления.



Напомним, на чемпионате России в Санкт-Петербурге победили Александра Степанова и Иван Букин, которые по сумме двух прокатов заработали 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, получившие по сумме двух прокатов 207,70 балла. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали восьмыми. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись перед произвольным танцем ввиду обострения травмы спины у партнёра.