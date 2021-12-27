Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Галлямов поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате России

Александр Галлямов поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате России
Комментарии

Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поблагодарил болельщиков за поддержку после завершения чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, который прошёл с 21 по 26 декабря 2021 года.

«Петербург, спасибо за эти непередаваемые эмоции и невероятную поддержку! Это было незабываемо. До скорой встречи», — написал Галлямов в своём «инстаграме».

Пара Мишина – Галлямов выиграла золотые медали на турнире, набрав в сумме 243,74 балла. На счету дуэта Александра БойковаДмитрий Козловский 239,87 балла, что позволило им завоевать серебряные награды. Бронза с 228,20 балла в активе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. По результатам чемпионата была сформирована сборная команда России для участия в чемпионате Европы 2022 года.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021