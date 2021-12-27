Александр Галлямов поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате России

Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поблагодарил болельщиков за поддержку после завершения чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, который прошёл с 21 по 26 декабря 2021 года.

«Петербург, спасибо за эти непередаваемые эмоции и невероятную поддержку! Это было незабываемо. До скорой встречи», — написал Галлямов в своём «инстаграме».



Пара Мишина – Галлямов выиграла золотые медали на турнире, набрав в сумме 243,74 балла. На счету дуэта Александра Бойкова — Дмитрий Козловский 239,87 балла, что позволило им завоевать серебряные награды. Бронза с 228,20 балла в активе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. По результатам чемпионата была сформирована сборная команда России для участия в чемпионате Европы 2022 года.