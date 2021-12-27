Татьяна Тарасова: Туктамышева по делу попала в запас России на ЧЕ. Иначе было бы неверно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева не попала в основной состав сборной России на чемпионат Европы. Туктамышева, занявшая седьмое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, попала в запасной состав.

«Состав был определён по итогу соревнования, не просто так выбрали участников. Все заслуженно, никого не взяли из головы. Был отбор на чемпионат Европы и на Олимпиаду, так что федерация абсолютно права.

Туктамышева по делу попала в запасной состав. Она должна была попасть в тройку. Если бы её включили в состав, это было бы неправильно в отношении других девушек», — приводит слова Тарасовой Metaratings.

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