Алексей Ягудин ответил на вопрос о здоровье его жены Татьяны Тотьмяниной

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос о состоянии здоровья его жены, олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Тотьмяниной.

«Как здоровье у Тани? Очень переживаем за неё», — спросил Ягудина один из подписчиков.

«Спасибо за беспокойство… Уже лучше», — ответил Алексей в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, ранее в декабре Татьяна Тотьмянина попала в больницу из-за проблем с почками. Несмотря на это, она выписалась и приняла участие в съёмках очередного эпизода телепроекта «Ледниковый период».

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