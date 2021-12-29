Алексей Ягудин заявил, что Юдзуру Ханю не исполнил четверной аксель

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин высказал мнение, что двукратному олимпийскому чемпиону, японцу Юдзуру Ханю нельзя засчитывать исполнений четверного акселя. Японский спортсмен исполнил четверной аксель в произвольной программе на национальном чемпионате.

Один из подписчиков спросил Ягудина, как ему четверной аксель Ханю.

«Никак. Недокрут. Две ноги. Это была попытка исполнить четверной аксель. Прыжок не исполнен. Но тот факт, что рискнул, — круто», — ответил Алексей в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/

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