Лайшев резко ответил Плющенко, который назвал его «главным самбистом фигурного катания»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Плющенко назвал Лайшева «главным самбистом фигурного катания».
«Это хорошо, что Плющенко назвал меня главным самбистом фигурного катания. Я как основатель школы хоть за шахматиста вступлюсь. У меня 26 видов спорта, я их все защищаю. Евгений, видите ли, зло меня подколол, он от педагогики далёкий человек, не понимает. Я отвечаю за школу, где 26 видов спорта, и за каждого буду биться и защищать. Тем более это девушки.
Если бы Плющенко отвечал за массы детей много лет, то понимал бы, что они как родные. На меня первоклассники набрасываются, обнимают, аж слёзы из глаз. Я таю в этом окружении», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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